Tesla'yı protesto eden aktivistlere polis müdahalesi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:42

Güncelleme: 19.11.2024 - 13:42

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.

Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.