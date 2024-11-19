Tesla'yı protesto eden aktivistlere polis müdahalesi

Almanya'da polis Berlin'e yaklaşık 50 kilometrelik mesafede bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesi planına tepki göstermek amacıyla çevreci aktivistler tarafından kurulan kampı dağıttı.

Tesla'yı protesto eden aktivistlere polis müdahalesi
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:42

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.

Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.


Etiketler: #tesla #Almanya

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