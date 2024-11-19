Tesla'yı protesto eden aktivistlere polis müdahalesi
Almanya'da polis Berlin'e yaklaşık 50 kilometrelik mesafede bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesi planına tepki göstermek amacıyla çevreci aktivistler tarafından kurulan kampı dağıttı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi.
Emniyetin açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.
Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.
Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!
- Apple bir iPhone'u daha modası geçmiş ilan etti