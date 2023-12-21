The Economist 'yılın ülkesini' açıkladı
The Economist dergisi, Yunanistan'dan "acı veren ekonomik reformları uygulamak ve yeniden seçilmek mümkün" diye bahsederek, 2023 yılının ülkesini Yunanistan olarak seçti.
Yunanistan, "ekonomik krizin üstesinden geldiği" için İngiliz The Economist dergisi tarafından "yılın ülkesi" seçildi.
Dergi, "Bizim kazananımız Yunanistan. On yıl önce borç kriziyle felç olmuş ve Wall Street'te alay konusu olmuştu. Gelirler düşmüş ve siyasette aşırı sağcı ve solcu partiler yükselişe geçmişti. Ancak yıllar süren sancılı yeniden yapılandırma sürecinin ardından Yunanistan, 2023 yılında dünyanın en zengin ekonomileri listemizin zirvesine yerleşti" ifadelerini kullandı.
Dergi, Yunanistan'ın, Temmuz ayında yeniden seçilen merkez sağ hükümetinin Amerikan ve Avrupa yanlısı bir dış politikaya sahip olduğunu ve Rusya'ya karşı temkinli olduğunu belirtti.
Dergi ayrıca, Polonya ve Brezilya'ya da dikkat çekti.
Polonya ekonomisinin, Rusya-Ukrayna savaşına ve mülteci akınına rağmen ayakta kalmayı başardığını yazan dergi, ülkedeki seçimi kazanan eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk liderliğindeki gruba iaret etti.
The Economist, Polonya'nın 2024 yılında "yılın ülkesi" olma şansına sahip olduğunu yazdı.
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