The Guardian'dan çarpıcı NATO yorumu: 'Birçok NATO üyesi ülkeyi rahatsız etti'

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:25

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, son günlerde Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

“PKK’lıların iadesini talep ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gözü seçimlerde” yorumunun yapıldığı analizde, “Kimsenin, Erdoğan’ın müdahalesinin NATO’yu aylarca kilitleyeceğinden şüphesi yok. Erdoğan’ın ciddiyetini anlamak ve NATO’da büyük bir krize sebep olmadan geri adım atmasını sağlamak için ödenecek fiyatı belirlemek NATO diplomatlarının görevi oldu” denildi.

“LİSTE YILLARDIR GÜNDEMDE DEĞİLDİ”

Analizde, “Enflasyon yüzde 66.9’a ulaşmış ve gelecek yaz seçimlere hazırlanılırken, milliyetçi seçmenin oyunu almanın bir zararı yok. Fakat Erdoğan’ın şikayetleri tamamen sentetik değil” denilerek Türkiye’nin geçmişte PKK ve FETÖ’cülerin iadesini istediğine değinildi.

Kuzey ülkelerinin diplomatları isimlerin yer aldığı listenin en son 2017 yılında gündeme geldiğine dikkat çekerken, “son yıllarda Türk lobisinin gündeminde değildi” yorumuna yer verdi.

“BİRÇOK NATO ÜLKESİ RAHATSIZ”

Sözcü'de yer alan habere göre, kapalı kapılar arkasında görüşmeler devam ederken sürecin uzayabileceğine dikkat çekilirken, İsveç ve Finlandiya’nın kendi mülteci ve sığınmacı sistemini bir anda değiştirmesinin de zor olduğu öne sürüldü.

The Guardian’daki makalede, “Moskova tarafından yalanlansa da Putin’in yakında Ankara’ya geleceğine dair iddialar Ankara’nın elinde oynanacak kartlar olduğunu gösteriyor. Fakat bu ikili oyun, birçok NATO üyesi ülkeyi rahatsız etti” denildi.