The Last of Us dizisi: Bir mantar pandemisi hepimizi zombiye dönüştürebilir mi?

Aşağıdaki videoda, BBC'nin Dünya Gezegeni belgesel serisindeki ünlü sahnede, Sir David Attenborough, Kordiseps mantarının bir karıncayı içten içe ele geçirmesini anlatıyor:

Oyunun ve aynı şekilde dizinin senaryosunda, Kordiseps mantarı insanlara bulaşıyor ve ortaya çıkan salgın insanlığın büyük ölçüde yıkımına yol açıyor.

Peki yaşadığımız dünyada, Kordiseps veya başka bir mantarın neden olabileceği bir salgın mümkün mü?

Londra'daki Tropik Hastalıklar Hastanesi'nde önde gelen mantar uzmanı Dr. Neil Stone, bir mantar salgınıyla başa etmek için tamamen hazırlıksız olduğumuzu savunuyor.

Ama neden yok?

Utrecht Üniversitesi'nde bir mikrobiyolog olan Dr Charissa de Bekker, karıncaların zombiye dönüştüğü olayın insanlarda olabileceğini düşünmediğini söylüyor.

Bekker, "Vücut ısımız, çoğu mantarın ideal bir şekilde yerleşip büyümesi için çok yüksek. Bu durum Kordiseps için de geçerli" diyor.

Bekker karıncaların sinir sisteminin ve bağışıklık sisteminin insanlardan çok farklı olduğunun da altını çiziyor.

Parazitik Kordiseps türlerinin çoğu, milyonlarca yıl içinde, yalnızca hedef bir böcek türünü enfekte etmekte uzmanlaşmak için evrimleşmişti.

Dr. Bekker, "Bu mantarın bir böcekten bize sıçrayıp enfeksiyona neden olabilmesi çok büyük bir (evrimsel) adım olur” diyor.

Mantar kaynaklı tehditler uzun süredir reddediliyor.

Mantar uzmanı Dr. Stone, "İnsanlar bunu önemsiz bir şey olarak değerlendiriyor” diyor.

Milyonlarca mantar türü içinde yalnızca çok küçük bir kısmı hastalığa neden olacak nitelikte ancak buna karşın yılda 1.7 milyon insan, bu sıtmanın üç katı, mantar kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölüyor.

KORDISEPSTEN DAHA BÜYÜK TEHDİTLER VAR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir endişe kaynağı olduğunu değerlendirdiği 19 farklı mantar türü açıkladı.

Ölümcül bir süper böcek türü olan Candida Auris ve ciddi yüz yaralanmalarına yol açan Mukormikoz (Kara mantar) bunlardan biri.

Dr. Neil Stone beni Londra'daki laboratuvarına davet ediyor. Bu laboratuvarsa, İngiltere'deki hastalardan alınan örnekler, enfeksiyonlara bir mantarın neden olup olmadığı ile hangi tedavilerin işe yarayabileceğini görmek için analiz ediliyor.

Dr. Stone ile en ciddi mantar tehlikelerinden bazılarını tartışıyoruz.

İlk öznemiz Candida Auris oluyor.

Bu maya tipi bir mantar. Yakınındayken bir bira fabrikası ya da hamur halinde ekmeklerle dolu bir fırın kokusu alabilirsiniz.

Ancak Candida Auris vücuda girerse kan, sinir sistemi ve iç organları istila edebilir. Dünya Sağlık Örgütü bu seviyede bir enfeksiyon durumunda hastaların yarısının hayatını kaybettiğini açıklıyor.

Dr. Stone, “Son 15 yılda ortaya çıkmış bir canavar gibi, ama artık dünyanın her yerinde rastlanabiliyor” diyor.