Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: 'Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır'

18 Aralık 2022 Pazar, 16:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki "Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ZİLLET MASALARINA MEZA YAPMAYACAĞIZ"

"Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi muasır bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmayacaktır.

Dumanımız her yerde bitiyor, dualarımız ve dileklerimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeyecek.

Birlikte atacağımız her adım daha mutlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı bir döneme başlangıçtır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuz faziletin duruşudur. Duruşumuz zillete düşenlere karşı bir duruştur. Her vatandaşımıza çağrımdır, gelin bu tarihi görevde sizin de payınız olsun. 2023 yılında tarihi bir seçim yapacağız. Vakit anbean yaklaşmaktadır.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

2023 söylediklerimin hepsi için kader ve karar yılıdır. Tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Yolundan dönenlere, davasından cayanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez. Devlete istikrar, millete huzur getireceğiz. İstiklale tutkunuz, lider ülke Türkiye için her türlü zorluğu aşmaya azimliyiz.

"SARAÇHANE TİYATROSU FIRSATÇILIKTIR"

Kadın ve çocuklara zulüm yapanlar şerefsizdir. 6 yaşındayken tecavüze uğrayan mazluma göz yumulması kabul edilemez. Çocukların istismarına göz yumulması söz konusu değildir. Yargının kararını beklemek zorundayız. CHP'nin bunu siyaset malzemesi haline getirilmesi başlı başına sorumsuzluktur.

İBB Belediye Başkanı hakkında verilen karar sonrası Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır. İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır. Henüz sonuç açıklanmadan Saraçhane'ye altılı masa ortaklarını çağırmak Kılıçdaroğlu'na kazık atılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun tuzağa düşürmek için manevra yapanlara cevabı en iyi CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir."