THY Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti

Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:35

Güncelleme: 25.08.2024 - 11:35

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

HİZBULLAH İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururdu. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildi.