THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Fas uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:17
THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
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Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. 

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Fas'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurma zorunluluğu devam etmektedir" bilgilendirilmesi yapıldı.


THY Fas koronavirüs

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