THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:17

Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Fas'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurma zorunluluğu devam etmektedir" bilgilendirilmesi yapıldı.