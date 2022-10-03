THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), Fas uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Fas'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurma zorunluluğu devam etmektedir" bilgilendirilmesi yapıldı.
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