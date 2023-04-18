TikTok can aldı: 13 yaşındaki çocuk 'meydan okuma' nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Ohio eyaletinde 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok’ta “Benadryl Challenge” adı verilen meydan okumayı gerçekleştirmek için aşırı dozda ilaç alarak hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:24
TikTok can aldı: 13 yaşındaki çocuk 'meydan okuma' nedeniyle hayatını kaybetti
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NDTV’nin haberine göre 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok’ta "Benadryl Challenge” olarak adlandırılan, antihistaminik içeren alerji karşıtı ilaçlardan aşırı dozda alarak halüsinasyona girmeyi amaçlayan akım nedeniyle öldü.

"O DOZDA İLAÇ VÜCUDU İÇİN ÇOK FAZLAYDI"

Hayatını kaybeden gencin babası Justin Stevens, oğlunun meydan okumayı gerçekleştirdiği gün evde arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyerek, “O dozda (12-14 adet ) ilaç onun vücudu için çok fazlaydı” ifadesini kullandı.

Stevens’ın babaannesi ise “Bundan sonra bir başka çocuğun aynı şeyi yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Gencin ailesi kongreye Benadryl gibi ilaçların satın alımına yaş sınırlaması getirilmesi için baskı yapmaya çalışıyor.

NÖBET GEÇİRDİ

Stevens’ın arkadaşı tarafından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki gencin sosyal medyadaki meydan okumayı gerçekleştirdikten sonra nöbet geçirmeye başladığı görülüyor.


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