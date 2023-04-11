Kılıçdaroğlu TikTok'tan gençlere seslendi, yeni vaatlerini açıkladı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:30

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:32

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; TikTok’tan paylaştığı bir videoyu ‘Gençler’ notuyla yayınladı. Gençlere “Millet İttifakı’nı desteklemek için 3 sebep” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Enflasyonu kalıcı biçimde iki yıl içinde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, 'hangi işi seçsem' diye düşünmek olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok videosunda şunları söyledi:

“Gençler. Millet İttifakı’nı desteklemek için size 3 sebep. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir; ilk arabanız ÖTV’siz olacak. İki; KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Üç; Enflasyonu kalıcı biçimde iki yıl içinde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, 'hangi işi seçsem' diye düşünmek olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız.”