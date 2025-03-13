Tıp tarihinde bir ilk: Yapay kalp ile 100 gün yaşadı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:10

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:10

Sidney’deki St Vincent’s Hastanesi’nde 22 Kasım’da gerçekleştirilen altı saatlik ameliyatla hastaya BiVACOR isimli total yapay kalp takıldı.

Bu ileri teknoloji cihaz, sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit etmek için manyetik kaldırma teknolojisini kullanıyor ve insan kalbinin tamamen yerine geçebilen ilk döner kan pompası olarak dikkat çekiyor.

Operasyonun ardından hasta, Şubat ayında hastaneden taburcu edildi ve Mart ayında uygun bir donör bulunarak kalp nakli gerçekleştirildi.

Yapay kalp ile 100 günden fazla yaşayan hastanın durumu, uzmanlar tarafından “tıbbi bir dönüm noktası” olarak değerlendirildi.

“YAPAY KALP, KALP NAKLİNE KÖPRÜ OLACAK”

BiVACOR cihazı, özellikle son dönem kalp yetmezliği yaşayan ve donör bulunamayan hastalar için geliştirildi.

Avustralya hükümeti, cihazın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 50 milyon dolar kaynak ayırırken, dünya genelinde 23 milyondan fazla insanın kalp yetmezliğiyle mücadele ettiğine ancak sadece 6 binin donör kalp nakli alabildiğine dikkat çekildi.

St Vincent’s Hastanesi Kardiyotorasik ve Transplant Cerrahı Prof. Paul Jansz, bu başarıyı “tarihi bir an” olarak nitelendirerek, “Yıllardır bu an için çalıştık ve Avustralya’da bu prosedürü gerçekleştiren ilk ekip olduğumuz için son derece gururluyuz” dedi.

Hastanın yoğun bakım sürecini yöneten Prof. Chris Hayward, yapay kalbin kalp yetmezliği tedavisinde devrim niteliğinde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki on yıl içinde, yapay kalbin donör bekleyemeyen hastalar için bir alternatif haline geleceğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Queensland Üniversitesi’nden Prof. David Colquhoun, yapay kalbin 100 gün boyunca çalışmasının büyük bir ilerleme olduğunu ancak halen donör kalbinin sunduğu uzun ömürlü çözüme ulaşmak için daha fazla geliştirme gerektiğini vurguladı.

Yapay kalbin, kalp yetmezliği tedavisinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten uzmanlar, bu tür teknolojilerin gelecekte organ nakline ihtiyaç duymadan hastaların uzun süre sağlıklı yaşayabilmesine olanak tanıyabileceğini düşünüyor.

Bu operasyon, Avustralya’da planlanan bir dizi yapay kalp prosedürünün ilki olup, kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.