12 Aralık 2021 Pazar, 01:19

“Rusya’da gazetecilik karanlık bir dönemden geçiyor. Yüzü aşkın gazeteci, medya kuruluşu, insan hakları savunucusu ve sivil toplum kuruluşu, yabancı ajan olarak damgalandı. Bu, Rusya’da halk düşmanı anlamına geliyor. Birçok meslektaşımız işini kaybetti, bazıları ülkeyi terk etmek zorunda kaldı” diye konuştu. Muratov, “Evet, hem havlar hem ısırırız. Evet, keskin dişlerimiz var ve sıkıca yakalarız. Ancak ilerlemenin önkoşulu biziz. Biz, tiranlığın panzehiriyiz” ifadelerini kullandı.



Ressa ise demokrasi ve insan hakları konusunda gazetecilerin önemine dikkat çekti. Bağımsız basının yaşaması için gazetecilere daha fazla koruma verilmesi, basın mensuplarını hedef alan hükümetlere karşı durul- A ması gerektiğine işaret etti.









