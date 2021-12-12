‘Tiranlığın panzehiriyiz’
2021 Nobel Barış Ödülü, önceki gün Oslo’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. İfade özgürlüğü yönündeki çalışmalarından dolayı Rappler haber sitesinin kurucusu Filipinli Maria Ressa ve Rus gazeteci Dimitri Muratov, geçen ekimde ödül kazanmıştı. Muratov, törende yaptığı konuşmada, suikaste uğrayan çalışma arkadaşlarına atıfla, “Gazetecilerin ileri yaş nedeniyle ölmesini istediğini” söyledi.
“Rusya’da gazetecilik karanlık bir dönemden geçiyor. Yüzü aşkın gazeteci, medya kuruluşu, insan hakları savunucusu ve sivil toplum kuruluşu, yabancı ajan olarak damgalandı. Bu, Rusya’da halk düşmanı anlamına geliyor. Birçok meslektaşımız işini kaybetti, bazıları ülkeyi terk etmek zorunda kaldı” diye konuştu. Muratov, “Evet, hem havlar hem ısırırız. Evet, keskin dişlerimiz var ve sıkıca yakalarız. Ancak ilerlemenin önkoşulu biziz. Biz, tiranlığın panzehiriyiz” ifadelerini kullandı.
Ressa ise demokrasi ve insan
hakları konusunda gazetecilerin
önemine dikkat çekti. Bağımsız
basının yaşaması için gazetecilere daha fazla koruma verilmesi, basın mensuplarını hedef
alan hükümetlere karşı durul- A ması gerektiğine işaret etti.
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