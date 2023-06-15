Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:18

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:18

Transfer sürecinin hızlanmasıyla birlikte Leandro Parades'in yaşamı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Leandro Paredes'in nereli ve kaç yaşında olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Leandro Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? Leandro Paredes hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Leandro Paredes hakkında merak edilenler...

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır.

LEANDRO PARADES HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2014 Boca Juniors

2014 Chievo

2014-2017 Roma

2015-2016 Empoli (kiralık)

2017-2019 Zenit Saint Petersburg

2019- Paris Saint-Germain

2022- Juventus (kiralık)

LEANDRO PARADES MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 Arjantin U-17

2017- Arjantin



