Titanik yolcusunun mektubu açık artırmada satıldı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:22

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:25

Titanik'in en tanınmış kurtulanlarından biri olan Albay Archibald Gracie'nin, gemi batmadan önce yazdığı nadir bir mektup, İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 399 bin dolara satıldı.

Açık artırmaya yoğun ilgi gösterilirken, mektup ABD'li bir özel koleksiyoncuya gitti.

Gracie'nin mektubu, Titanik’in 10 Nisan 1912'de Southampton'dan hareket ettiği gün kaleme alındı.

Gemi, Queenstown’a (günümüzde İrlanda) doğru yol alırken postalanan mektupta Gracie, gemiyle ilgili ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyan ifadeler kullandı:

"Harika bir gemi ama yolculuğumun sonunu görmeden hakkında kesin bir yargıya varmayacağım."

Bu satırlar, sadece birkaç gün sonra, Titanik’in 15 Nisan 1912’de bir buzdağına çarparak Atlas Okyanusu'nda batmasıyla trajik bir anlam kazandı. Facia, yaklaşık bin 500 kişinin hayatına mal olmuştu.

FACİADAN SAĞ KURTULDU

Faciadan sağ kurtulan Gracie, soğuk sulara atlayarak devrilmiş bir cankurtaran sandalına tutunmuş ve orada diğer yolcularla birlikte kurtarılmayı beklemişti.

Ancak kazadan sağ çıkmasına rağmen, yaşadığı ağır hipotermi ve sağlık problemleri, onu birkaç ay içinde yıprattı. Gracie, Aralık 1912'de diyabet kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti ve Titanik faciasından kurtulup kısa süre sonra ölen ilk yetişkin yolcu olarak kayıtlara geçti.

Gracie, felaket sırasında Avrupa seyahati sonrası New York'a dönüyordu.Ölmeden önceki son sözlerinin "İnsanları sandallara bindirmeliyiz. Hepsini kurtarmalıyız" olduğu rivayet ediliyor.