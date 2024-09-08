Titanic şarkısının yazarı Will Jennings hayatını kaybetti
“My Heart Will Go On”un yazarlarından Will Jennings'in 80 yaşında ABD'de hayatını kaybettiği bildirildi.
Celine Dion'un Titanik şarkısı “My Heart Will Go On”un yazarlarından Will Jennings'in 80 yaşında ABD'de hayatını kaybettiği bildirildi.
The Hollywood Reporter'in aktardığına göre, Oscar ödüllü söz yazarı Jennings, Teksas'taki evinde hayata gözlerini yumdu.
Jennings'in, son 5-6 yıldır sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi.
Jennings kariyeri boyunca Whitney Houston, B.B. King, Mariah Carey, Jimmy Buffett, Joe Sample, Rodney Crowell, Roy Orbison gibi pek çok sanatçı için şarkı sözü yazmıştı.
Etiketler: #Titanic #Will Jennings
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