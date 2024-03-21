Tolstoy'dan Fransa'ya yanıt: 'Tümünü öldüreceğiz'

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, "Ukrayna topraklarına gelecek Fransız askerlerin tümünü öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:45
Tolstoy'dan Fransa'ya yanıt: 'Tümünü öldüreceğiz'
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Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği tüm Fransız askerlerin "Rus ordusu tarafından etkisiz hale getirileceğini" belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 2 numaralı isminden Paris'e uyarı geldi.

Sputnik'in aktardığına göre Duma Başkan Yardımcısı Tolstoy, Fransız BFMTV'ye verdiği röportajda, "Ukrayna topraklarına gelecek Fransız askerlerin tümünü öldüreceğiz. Tümünü" dedi. Tolstoy, daha önce Ukrayna'ya gönderilen 367 Fransız paralı askerin 147'sinin Rus ordusu tarafından halihazırda öldürüldüğünün de altını çizdi. Macron'un Kiev'e yönelik yardımda sınırların kaldırılması yönündeki çağrısına da yanıt veren Tolstoy, Rusya'nın bu tür açıklamaları "umursamadığını" vurguladı.

"ÜLKEMİZE ASKER GÖNDERENLERİN AKIBETİNİ UNUTMADIK"

Macron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, mart başından bu yana devam ediyor. Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığı tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.

Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.


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