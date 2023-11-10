Top mermisi hastaneye isabet etti

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:58

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:58

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.

İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.

Söz konusu top mermisinin infilak etmemesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.