Top mermisi hastaneye isabet etti

İsrail'den Lübnan'a atılan bir top mermisi sınır bölgesindeki bir hastaneye isabet etti.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:58
Top mermisi hastaneye isabet etti
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.

İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.

Söz konusu top mermisinin infilak etmemesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


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