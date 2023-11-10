İsrail'de Arap İzleme Yüksek Komitesi Başkanı gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:43

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:44

İsrail polisi, İsrailli Arap vatandaşların haklarını ve İsrail'de daha büyük demokratik özgürlükleri savunan Balad partisinden üç eski Arap Knesset üyesinin yanı sıra partinin genel başkanını da sorguladı.

Arap Knesset üyeleri ile siyasi hareketlerin, yerel Arap yetkililerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Yüksek Arap İzleme Komitesi, Nasıra'nın merkezinde saat 11.00'de izleme komitesi liderleri ve parti temsilcilerinden oluşan sınırlı bir grubun katılacağı ve sadece davetlilerin katılabileceği bir protesto düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.

Polis, Muhammed Bereke'nin, "polis emirlerini ihlal ederek kışkırtmaya yol açabilecek ve kamu barışına zarar verebilecek bir gösteri düzenlemeye teşebbüs" şüphesiyle sorgulandığını duyurdu.

Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi da olan Bereke'nin sorgulanmasının ardından polis Balad partisinin eski milletvekilleri Haneen Zoabi, Sami Abu Shehadeh ve Mtanes Shehadeh ile partinin başkanı Yousef Tatur'u gözaltına aldı.

Hadaş partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e atfen yaptığı açıklamada, eski Knesset üyelerinin gözaltına alınmasını "Ben-Gvir-Netanyahu hükümetinin, Yahudiler ve Araplar arasında gerginlik yaratmayı ve barış ve savaşın durdurulması çağrısı yapan sesleri susturmayı amaçlayan Arap kamuoyunun yetkili liderliğine yönelik bir saldırısı" olarak nitelendirdi.

Bereke'nin tutuklanmasını yasadışı olarak nitelendiren destekçileri, bunun yasal siyasi faaliyetleri engellemek için tasarlandığını söyledi.