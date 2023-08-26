Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler: 'Hadım' tartışması gündeme geldi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 16:19

Güncelleme: 26.08.2023 - 16:19

İtalya'nın Palermo kentinde yedi genç erkek, 19 yaşındaki genç bir kadına sırayla cinsel istismarda bulundu.

Aralarında reşit olmayanlarında bulunan gençler, hapis cezasına çarptırıldı.

Polis, saldırı anını filme alan gençlere ilişkin "Şüphelilerin Palermo'dan çok genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduklarını, kadının alkollü bir halde kent merkezinin izole bir bölgesine götürüldüğünü ve orada şüphelilerden bazıları tarafından sırayla cinsel istismara uğradığını" açıkladı.

"KİMYASAL HADIM"

İtalya Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yaşanan olayı canlı yayında yorumladı. Salvini, istismarcı erkekler için "Suçlu oldukları kadar hastadırlar da" yorumunda bulundu.

İstismarcı erkekler için "Kimyasal hadım denenmeli" önerisinde bulunan Salvini, şu ifadelerde bulundu:

"Bana göre onlar hasta insanlar çünkü suçlu olmalarının yanı sıra bir kadına ya da çocuğa el kaldıranlar da hasta insanlar. Hastalar tedavi edilmeli, deliliklerini tekrarlamayacak bir konuma getirilmelidirler. Dolayısıyla halihazırda birçok ülkede deneysel olarak uygulanan kimyasal hadım, bence İtalya'da da deneysel olarak uygulanabilir ve canavar bile diyemeyeceğim bu kişilere karşı caydırıcı olabilir"