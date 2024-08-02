Törene uluslararası katılım gerçekleşti: Heniyye için Katar'da cenaze töreni düzenlendi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:20

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:20

İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dün Tahran’da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Heniyye’nin naaşı Katar’a nakledilmişti. Bugün ise Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da bulunan İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, Heniyye’nin cenaze törenine katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani’nin katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı.

Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. Kılınan cenaze namazının ardından Heniyye’nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden mezarlığa götürüldü.

DEFİN VE TAZİYE TÖRENİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile milletvekilleri daha sonra İsmail Heniyye ve koruması Vesim Ebu Şaban’ın cenazelerinin defin törenine katıldı.

Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde bulunan mezarlıkta gerçekleşen defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye’nin oğulları ve torunlarına baş sağlığı diledi.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal’le de görüşerek taziyelerini iletti.