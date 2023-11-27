Trakya gaz merkezi için tarih verildi: Türk heyeti, Rusya'ya gidiyor!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:57

Rusya ile Türkiye işbirliğinde Trakya'da kurulması beklenen doğal gaz merkezi projesi hakkında ayrıntılar netleşmeye başladı.

Rus basınına konuşan Türk yetkili, gaz merkezinin yol haritasını görüşmek üzere bir Türk heyetinin St Petersburg'a yapacağı ziyaretin, Aralık ayının ilk yarısında gerçekleşeceğini söyledi.

Yetkili, geçtiğimiz günlerde gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Evet, gerçekten de böyle bir fikir var. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde böyle bir niyetimizi dile getirdik. Şu ana kadar koordinasyon devam ediyor, ancak geçici olarak Aralık ayının ilk yarısı olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye’de oluşturulacak gaz merkeziyle Rus gazının Avrupa’ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını önermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise bu öneri olumlu karşılanmıştı.

Gaz merkezi ile alakalı son gelişmeler hakkında Rus televizyonuna konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, projenin yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek, “Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg’a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de projeyle ilgili, “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Avrupa’ya enerji sevkıyatına hazır, top onlarda” ifadelerini kullanmıştı.