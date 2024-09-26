Tren istasyonlarında kablosuz ağlar hacklendi: Yolcular, 'terör saldırısı' mesajıyla karşılaştı
İngiltere'deki 19 tren istasyonunun kablosuz internet ağları hacklendi. Yolcular, istasyonlardaki wi-fi sistemine giriş yaptıklarında Avrupa'daki terör saldırılarıyla ilgili bir ekranla karşılaştıklarını bildirdiler.
İngiltere'deki 19 tren istasyonunun kablosuz internet ağları, terör saldırılarıyla ilgili bir mesaj gösterecek şekilde hacklendi.
Network Rail, aralarında Londra Euston, Manchester Piccadilly, Liverpool Lime Street, Birmingham New Street, Edinburgh Waverley ve Glasgow Central'ın da bulunduğu istasyonlardaki wi-fi sistemlerinin etkilendiğini doğruladı.
Yolcular, istasyonlardaki wi-fi sistemine giriş yaptıklarında Avrupa'daki terör saldırılarıyla ilgili bir ekranla karşılaştıklarını bildirdiler.
Bir Network Rail sözcüsü wi-fi'nin hala kapalı olduğunu doğrulayarak, “Şu anda Network Rail'in yönetimindeki istasyonlarda halka açık wi-fi'yi etkileyen bir siber güvenlik olayıyla uğraşıyoruz” açıklamasında bulundu.
Sözcü, İngiliz Ulaştırma Polisi'nin soruşturma yürüttüğünü söyledi.
Sadece tren istasyonlarının değil, diğer kuruluşların da etkilendiğine inandığını söyleyen sözcü, “Bu hizmet üçüncü bir taraf aracılığıyla sağlanmaktadır ve soruşturma devam ederken askıya alınmıştır” diye konuştu.
Etkilenen istasyonların şunlar olduğu kaydedildi:
- Londra içinde, London Cannon Street, London Bridge, Charing Cross, Clapham Junction, Euston, King's Cross, Liverpool Street, Paddington, Victoria ve Waterloo
- Güney Doğu'da Reading ve Guildford
- Kuzey Batı'da Manchester Piccadilly ve Liverpool Lime Street
- Batı Midlands'da, Birmingham New Street
- Batı Yorkshire, Leeds
- Batı ve Güney Batı'da, Bristol Temple Meads
- İskoçya'da Edinburgh Waverley ve Glasgow Central
Network Rail için wi-fi sağlayan üçüncü taraf olan Telent, “güvenlik olayından” haberdar olduğunu ve “Network Rail ve diğer paydaşlarla birlikte soruşturma yürüttüğünü” doğruladı.
Telent sözcüsü, “Bu olayla ilgili olarak İngiliz Ulaştırma Polisi tarafından devam eden bir soruşturma olduğu konusunda bilgilendirildik, bu nedenle bu aşamada daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır” dedi.
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