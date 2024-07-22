Tren istasyonunda trajedi: Baba, ikiz kızlarını kurtarmak için raylara atladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:37

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:37

Avustralya'da New South Wales eyaletinin Sidney kentindeki Carlton tren istasyonunda 21 Temmuz pazar günü iki genç kızı taşıyan bir bebek arabasının tren raylarına düşmesiyle bir trajedi yaşandı.

Bebek arabası, iki yaşındaki ikiz kızları taşıyordu ve ebeveynleri dehşet içinde olanlara tanık oldu.

İkizlerin babası, çocuklarını yaklaşmakta olan trenden kurtarmak için raylara atladı. Ancak, ne yazık ki tren 40 yaşındaki babaya çarparak ölümüne neden oldu.

Kızlarından biri de bu olayda hayatını kaybetti ancak diğeri mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Olayın ardından hayatını kaybeden babanın adı Anand Runwal olarak açıklandı. Olay sırasında eşi Poonam ve isimleri açıklanmayan kızlarıyla birlikteydi.

HİNDİSTAN’DAN AVUSTRALYA’YA TAŞINDILAR

Anand ve Poonam ikiz kızlarıyla birlikte Hindistan'dan Avustralya'ya Ekim 2023'te taşınmıştı. İki çocuk babası merhum, Kuzey Sidney'de bilişim alanında bir iş bulmuştu.

Zamansız vefatının ardından Anand'ın çalıştığı şirket üzüntülerini ifade eden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Pazar günü meslektaşımızın ve küçük çocuğunun trajik ölümü karşısında derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Dualarımız eşi, diğer çocuğu, tüm ailesi ve iş arkadaşlarıyla birlikte. Bu kederli dönemde, ailesine mümkün olan her türlü desteği sağlayacağız ve yerel makamlarla temas halinde olacağız" denildi.

DİĞER ÇOCUKTA ÇİZİK BİLE YOK

Yaşanan trajediye tanık olan Lauren Langelaar, gördüklerini Daily Mail Australia'ya anlattı.

Langelaar, "Anneye yardım etmek için dışarı koştum çünkü raylara bakarken çığlıklarını duyabiliyordum. Her şey çok hızlı oldu. Peronda, trenin altında kalan çocuklarına ve kocasına seslenmeye çalışan anneye yardım ediyordum" dedi.

Langelaar, olaydan mucizevi bir şekilde kurtulan küçük kızın üzerinde 'neredeyse hiç çizik' olmadığını belirtti.

Görüntülerde, birisinin el sallayarak makinisti uyarmaya çalıştığı, ancak lokomotifin o istasyonda durmayacağını, dolayısıyla zamanında durdurulma şansının bulunmadığı belirtildi.

RÜZGAR SEBEBİYLE…

NSW Polis Müfettişi Paul Dunstan, babanın çocuk arabası raylara düştüğünde 'çok kısa bir süreliğine' ellerini arabadan çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Dunstan, polisin çocuk arabasının yuvarlanmasına neyin sebep olduğunu araştırdığını ve bunun 'rüzgar esintisi' olabileceğini söyledi.

Polis müfettişi, "Yaptığı bir babanın kahramanca bir hareketiydi ve bu, onun hayatına mal oldu" dedi.