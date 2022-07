Trudeau’nun yardımcısı ile ilgili çarpıcı iddia: Ukraynalı Nazilerle ilişkili

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:32

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren amansız savaş dördüncü ayına girerken, taraflar arasındaki enformasyon savaşından sızan bilgiler de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Üzerine fazlaca spekülasyon yapılan konuların başında ise Ukrayna’daki Nazi varlığı geliyor.

Fransız gazeteci Thierry Meyssan, Voltairenet’teki makalesinde, “İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Kanada'da iktidara gelen tüm Liberal hükümetlerin Ukrayna’daki aşırı sağcı Banderit hareketini desteklediğini” öne sürdü. Meyssan, savını bir adım daha ileri taşıyarak, Liberal Başbakan Justin Trudeau’nun yardımcısı Chrystia Freeland’in de Banderit köklere sahip bir siyasetçi olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Freeland, 27 Şubat 2022'de Toronto'daki Nathan Phillips Meydanı'nda Ukrayna destekçilerine hitap ediyor Fotoğraf: PAIGE TAYLOR WHITE / TORONTO STAR

İşte, o makalede öne çıkan bilgi ve iddialar:

TRUDEAU HÜKÜMETİNİN “İKİ NUMARASI”

Şubat 2022'de, savaşın başlangıcında Ukrayna'ya gelen ilk yabancı savaşçılar Kanadalılardı. 3 Mayıs'ta Rus güçleri tarafından tutuklanan ilk yabancı subay Kanadalı bir generaldi. Kanada, Ukrayna'dan 6 bin kilometreden fazla uzakta olmasına rağmen açıkça bu çatışmada gizli bir role sahiptir.

CIA'nın, Soğuk Savaş döneminde Nazilerle olan bağlantıları Pike, Church ve Rockfeller Kongre Komisyonları aracılığı ile 1975 yılına kadar ortaya çıkarılmamış ve Başkan Jimmy Carter ile sona ermişken, Kanada Liberal Partisi'nin Nazilerle olan bağları devam etmiştir. Kanada, Ukrayna dışında Banderit bir bakana sahip olan dünyadaki tek ülkedir ve dahası, "bu bakan hükümetin iki numarasıdır."

YAHUDİ KARŞITLIĞI

Birleşik Krallık, 1940 yılında savaştayken, William King'in Liberal Kanada hükümeti, Bolşevik karşıtı göçmenlere destek olmak ve Sovyet yanlısı Birleşik Ukraynalı Kanadalılar Derneği (AUUC) ve Kanada Yahudi Kongresi'ne (CJC) karşı mücadele yürütmek için Ukrayna Kanada Kongresi'ni (UCC) kurdu. Ayrıca Sovyet yanlısı kütüphaneler ve sinagoglar da yasaklandı. Kanada Krallığı Liberal Partisi, muhafazakâr değil Cumhuriyetçi fikirlere karşı kuruldu.

Başbakan William King, İkinci Dünya Savaşı sırasında hemşerileri tarafından çok sevildi, ancak Avrupa'da onları her ziyaret ettiğinde askerleri tarafından yuhalandı. Liberal Parti 1991 yılına kadar her zaman Rus karşıtı pozisyonlarda bulundu, aynı zamanda Sovyet karşıtı oldu ve Hıristiyanlığı daima, "Yahudilik karşıtı" bir hareket olarak yorumladı.

KARİYER GÜNLERİ

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Kanada, Lyon Mackenzie ve Baltık Nazileri için bir ana sığınaktı. Aralarında Volodymyr Kubijovyc, gerçek adı Mykhailo Khomiak olan "Michael Chomiak" ve Orta Avrupa'daki Nazi gazetesi Krakivs'ki Visti'nin editörleri de vardı.

Doğrudan Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kontrolü altında çalışan Chomiak, işbirlikçi geçmişini hiç inkâr etmedi. Aksine, her zaman OUN(B) için militanlık yaptı. Kanada'nın şu anki Başbakan Yardımcısı olan torunu Chrystia Freeland'i de bu ruhla yetiştirdi. Freeland, Banderitlerin suçlarını kınamak şöyle dursun, kariyerine 18 yaşında Kubijovyc'in Ukrayna Ansiklopedisi (internette mevcut) için çalışan bir gazeteci olarak başlamıştı. Sonrasında, Kanadalı Banderites gazetesi The Ukraine News, ABN ve CIA ile bağlantılı Amerikan Banderites gazetesi The Ukraine Weekly için çalıştı. Ardından da Sovyetler Birliği'ne gitti. Sovyet makamları, Kanada hükümetini, Banderitlere verdiği destekten dolayı sorguladı ve Freeland'in dönüşünü engelledi. Freeland, SSCB'nin dağılmasından sonra, önce Financial Times'ın Moskova büro şefi, ardından The Globe and Mail'in editör yardımcısı ve nihayet Thomson Reuters Digital'in genel yayın yönetmeni oldu.

Freeland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'deki ofisinde, Aralık 2000

FREELAND’İN TUHAF TEZLERİ

Chrystia Freeland, 'Yüzyılın Satışı: Rusya'nın Komünizmden Kapitalizme ve Plütokrasiye Vahşi Yolculuğu: Yeni Küresel Süper Zenginlerin Yükselişi ve Diğer Herkesin Düşüşü' başlıklı makale ve kitaplarında, büyükbabasının çok sevdiği iki tez geliştirdi:

"Neredeyse yalnızca Yahudi örnekler üzerinden aşırı zenginleri eleştirdi ve her fırsatta önce SSCB'yi, ardından da Rusya'yı kınadı...."

Faşizmin, 1929'daki ekonomik krize bir tepki olduğu ve şirketler tarafından milliyetçi bir sınıf ittifakı önerdiği unutulmamalıdır. Naziler ve Banderitler buna korkunç bir ırksal boyut eklediler. Chrystia Freeland, süper zenginleri hedef alarak, haklı olarak günümüzün temel sorunlarından birini ele alıyor. Bugün sadece finans karlı, üretim krizde. Freeland, Yahudilerin süper zenginler arasında, toplam nüfuslarına oranla daha fazla olduklarını belirterek ve bu ilişkinin önemli olduğunu öne sürerek, okuyucuları sinsi bir şekilde ırksal bir okumaya doğru sürüklüyor.

Freeland, Yahudi Soykırımı ile ilişkilendirilen aşırı-sağcı Ukrayna partisi OUN'un bayrağını tutuyor. Fotoğraf: Twitter/SputnikNews/WyattReed

TURUNCU DEVRİM

Polonya-Ukrayna Liberal Milletvekili Borys Wrzesnewskyj 1991'de, Kanada'yı Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan dünyadaki ilk ülke yapmak için epey mücadele etti. Aile serveti sayesinde parlamento üyelerine Ukrayna'dan haberler ulaştıran bir servis yarattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Ukrayna milliyetçileri hakkındaki belgelerin Volodymyr Kubijovyc ve "Michael Chomiak" tarafından arşivlenmesi işlemlerini finanse etti. Kabul edilmelidir ki, Ukrayna Ansiklopedisi bilimsel bir çalışma değil, Banderitlerin rehabilitasyonu ve tarihin tahrif edilmesidir. Borys Wrzesnewskyj, aile bağları sayesinde gelecekteki Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko'yu Kanada'ya tanıttı.

Liberal Başbakan Jean Chrétien 1994'te, Ukrayna ile bir Dostluk ve İşbirliği Antlaşması müzakere etti ve 1996'da da NATO üyeliği için talepte bulundu.

Liberal Başbakan Paul Martin yönetimindeki Kanada Ocak 2004'te Washington'un "Turuncu Devrim" hazırlıklarına katıldı. Kanada'nın Kiev Büyükelçisi Andrew Robinson, Viktor Yuşçenko'yu iktidara getirmek için 28 ülkeden meslektaşlarıyla toplantılar düzenledi. Amaç, ABD'nin Hazar Denizi'nde petrol aramasını desteklemek yerine Rus gazını kabul eden Başkan Kuçma'nın politik çizgisini dağıtmaktı.

SOROS’TAN PORA’YA

Kanada büyükelçisi, Ukrayna Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi'nden Oleksandr Razumkov'un, cumhurbaşkanlığı seçiminin hileli olduğuna dair araştırmasını finanse etti ve ayrıca NATO stratejisti Gene Sharp'ın derneği Pora'ya (Zaman geldi!) 30 bin dolar sağladı.

Pora, sadece Razumkov'un anketine dayanarak organize gösteriler düzenledi, bu yolla seçim iptal edildi ve bir seçim daha yapıldı. Kanada, ülkeye 500 seçim gözlemcisi göndermek için 3 milyon dolar harcadı. İkinci seçim Viktor Yuşçenko'yu iktidara getirdi. Pora, Yuşçenko'ya ekip kurdu ve özel danışman olarak George Soros'un çalışanı ve Pora'nın lideri Vladislav Kaskiv, Savunma Bakanı olarak da ABD eğitimli subay ve Razumko Merkezi'nin başkanı Anatoliy Gritsenko seçildi.

Liberal Parti Milletvekili Borys Wrzesnewskyj, özellikle Turuncu Devrim sırasında oldukça aktifti. Kız kardeşi Ruslana ise Bayan Yuşçenko'ya çok yakındı. Hareketi desteklemek için 250 bin Kanada doları yatırım yaptı ve iki seçim arasındaki gösterileri koordine etmek için Kiev'in merkezindeki dairesini kullandı. Pora destekçileri "Ka-na-da!" sloganları attı ve Kanada bayrağı dalgalandırdı.

Wrzesnewskyj, Kanada'nın 17. Başbakanı John Turner ile "Turuncu Devrim" çalışmaları sırasında Ukrayna'da

1 MİLYAR DOLARA YAKIN FON

Chrystia Freeland, siyasi kariyerine 2013 yılında Liberal Parti'den Toronto Milletvekili seçilerek başladı. 2014 yılında, ana aktörleriyle tanıştığı Kiev'deki "Onur Devrimi"ni (yani Banderitler darbesini) destekledi.

Büyükelçiliğin sözcüsü Inna Tsarkova, Meydan hareketinin liderlerinden biriydi. Meydanı'nın yanında bulunan büyükelçilik, bir hafta boyunca protestocular için sığınak oldu. Salonunda kamp yaptılar ve Neo-Nazi grubu C14, 18 Şubat'ta gerçekleştirdikleri katliam sırasında oraya sığındı.

Kanada, Ukrayna'da Başkan Viktor Yanukoviç'in devrilerek Banderitlerin iktidara gelmesinin ardından UNIFIER'i (Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukrayna Müşterek Görev Gücü) kurdu. Amaç, Ukrayna ordusunu eğitmek ve askeri polis gücünü geliştirmekti. Operasyon Londra ve Washington'un emriyle gerçekleştirildi; Ukrayna'ya 200 eğitmen ve ölümcül olmayan ekipmanlar gönderilmesini içeriyordu. Kanada'yı savaş durumuna sokmamak için 13 Şubat 2022'de başlayan Rus operasyonundan hemen önce sona erdi. Kanada, 8 yılda Ukrayna'ya yaklaşık 900 milyon dolar yardımda bulundu.

DESTEK DEVAM EDİYOR…

2017'de Russia Insider sitesi, büyükbabasının suçlu geçmişini ve Banderitler ile hala devam eden yakın bağlarını ortaya çıkardığında, gerçekleri reddetti ve "Rus propagandası" diyerek olayı kınadı. Ancak, 27 Şubat'ta, bir grup OUN(B) Banderitiyle birlikte bir yürüyüşte görüldü. Paylaştığı fotoğraf, Twitter hesabından hızla kaldırıldı.

NATO'daki ortaklarıyla Rus askeri operasyonuna tepki gösteren Kanada, savaş bütçesini, Banderitler de dahil olmak üzere Ukrayna ordusu için 500 milyon dolar ek bütçe ayıracak şekilde yeniledi.

Ukrayna'da faaliyet yürüten neo-Nazi Azak Taburu

Justin Trudeau, 2 Mart'ta yaklaşık 20 ülkeye Rus dezenformasyonunu kınayan bir bildiri imzalattı. Burada amaç, Ukraynalı ve Kanadalı Banderitlere ilişkin bilgilerin yayılmasını önlemekti.

Kanada, tüm insanların hak eşitliğini savunan ilke beyanlarına rağmen, Ukraynalıların Ruslar üzerindeki ırksal üstünlüğünü savunan Banderitleri kayıtsız şartsız destekledi.