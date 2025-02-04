Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 23:39

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)  ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.


Etiketler: #Trump #ABD

İlgili Haberler

Kanada'dan ABD'ye sert karşılık: Yüzde 25 gümrük vergisi kararı açıklandı...

Kanada'dan ABD'ye sert karşılık: Yüzde 25 gümrük vergisi kararı açıklandı...
Güney Afrika'lı bakandan ABD'ye tepki: Maden satışı durdurulsun

Güney Afrika'lı bakandan ABD'ye tepki: Maden satışı durdurulsun
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler