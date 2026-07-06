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Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

6.07.2026 12:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi dünya liderlerinin de programları netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği öğrenildi. Peki, Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti netleşti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan Trump'ın resmi programı ve kritik temas başlıkları belli oldu. Peki, Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

TRUMP TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Paylaşılan resmi programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak.

Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretin 7-8 Temmuz tarihlerini kapsadığı belirtilirken, Trump'ın hem zirve programına katılması hem de ikili diplomatik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri artırılırken, organizasyon kapsamında hazırlıkların hız kazandığı bildiriliyor.

Ayrıca ABD Başkanı'nın beraberinde gelecek yaklaşık bin kişilik heyetin ise Trump'tan önce Ankara'ya ulaşacağı ifade ediliyor.

İlgili Konular: #Ankara #NATO #Donald Trump

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