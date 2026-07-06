ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti netleşti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan Trump'ın resmi programı ve kritik temas başlıkları belli oldu. Peki, Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

TRUMP TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Paylaşılan resmi programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak.

Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretin 7-8 Temmuz tarihlerini kapsadığı belirtilirken, Trump'ın hem zirve programına katılması hem de ikili diplomatik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri artırılırken, organizasyon kapsamında hazırlıkların hız kazandığı bildiriliyor.

Ayrıca ABD Başkanı'nın beraberinde gelecek yaklaşık bin kişilik heyetin ise Trump'tan önce Ankara'ya ulaşacağı ifade ediliyor.