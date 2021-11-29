Trump: Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmak istedim

29 Kasım 2021 Pazartesi, 15:43

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, ABD'nin terk ettiği Bagram askeri üssü de gündemden düşmüyor.

Sputnik'in haberine göre; Biden'a yönelik Afganistan eleştirilerinde 'Bagram'dan çıkmanın hata olduğu' savı ve 'Taliban'ın Bagram'ı Çin'e devredeceği' iddiasına yer veren Trump, son açıklamasında, 'Afganistan'dan askeri çekilmeyi planlarken, Bagram üssünü Çin'in nükleer tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD kontrolü altında tutmayı amaçladığından' söz etti.

"ÇİN'İN NÜKLEER MUSİBETİNE BİR SAAT UZAKLIKTA"

45. Başkan, Fox News'a şöyle konuştu:

"21 yıl yetmişti, Afganistan'dan çıkma kararı almıştım, ama 2500 asker bırakıp Bagram'ı tutacaktım, fakat Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden. Çünkü Bagram Çin'in nükleer musibetine araçla bir saat uzaklıkta, çünkü orası tam da Çin'in nükleer silahlarını yaptığı yer."

Çin'in Bagram'ı kontrolüne almak istediği iddiasına geri dönen Trump, 'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra kullanılamaz hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri bombalamanın' planları arasında yer aldığını da belirtti.

ASKERİ TEÇHİZATI GERİDE BIRAKTIRAN GENELKURMAY BAŞKANI'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Halefi Joe Biden'ın ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini tamamlama şeklinin "ABD tarihindeki en utanç verici an" olduğu görüşünü tekrarlayan Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i de 'çekilirken askeri teçhizatı geride bırakmanın beraberinde götürmekten çok daha ucuza mal olacağını' savunduğu için eleştirdi.

Milley'nin tavrını "Korkunç bir açıklama olduğunu bildiğim bir açıklama yaptı. 'Efendim, ekipmanı bırakmak onu almaktan daha ucuz... 98 milyon dolara mal olan bir uçağımız var' dedi" sözleriyle aktaran Trump, Afganistan'dan kaçarken uçağın taşıyabileceğinden daha fazla parayı ülke dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski Devlet Başkanı Eşref Gani'yi 'dolandırıcı' diye niteledi.