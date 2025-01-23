Trump Davos'ta konuştu: 'Faizler tüm dünyada düşmeli'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 22:07

Güncelleme: 23.01.2025 - 22:07

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek" diye konuştu.

Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler, tüm dünyada düşmeli" dedi.

Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin ile bu savaşı bitirmek için görüşebilmeyi isterim. Bunun sebebi ekonomik ya da başka bir şey değil, milyonlarca canın kaybedilmesi" dedi.

BIDEN HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

Trump, ABD'ye çok sayıda düzensiz göçmen geldiğini belirterek, başkanlık görevine başladıktan sonra bu konuda "hızlı adımlar" attıklarını söyledi. Düzensiz göçmenler meselesini "işgal" olarak niteleyen Trump, "göç, suç ve enflasyon" konularında eski Başkan Joe Biden hükümetini suçladı.

Trump, göreve başladıktan sonra birçok kararname imzaladığına dikkati çekerek, bu kararnamelerle "yaşam maliyetini ve suç oranlarını azaltmak, enflasyonu düşürmek" gibi hedefleri olduğunu kaydetti.

Başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Trump, "Saçma ve inanılmaz seviyede israfçı 'Yeşil Yeni Anlaşma'yı sonlandırdım. Ben ona 'Yeşil Yeni Aldatmaca' diyorum" ifadelerini kullandı.

"KRİPTO KONUSUNDA DÜNYANIN BAŞKENTİ HALİNE GELECEK"

Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"ABD dünyada en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz olan ülke ve bunu kullanacağız. Böylece yalnızca görünürde mal ve hizmetlerin maliyeti azalmayacak ayrıca ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getirecek."

Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının haberini aldığını aktaran Trump, "Harika bir adam olan Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) bunu bir trilyona yuvarlamasını isteyeceğim. Yapacaklarına inanıyorum çünkü onlara iyi davrandık" ifadelerini kullandı.

"BİZ OLMASAYDIK GERÇEKLEŞEMEZDİ"

Trump, ekibinin daha göreve gelmeden Orta Doğu'da bir ateşkes anlaşmasını müzakere ettiğini belirterek, "Biz olmasaydık bu gerçekleşemezdi" dedi. Rusya-Ukrayna konusuna da dikkati çeken Trump, iki ülke arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini söyledi.

Trump, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kimsenin böyle bir savaş görmediğine işaret ederek, "Buna son vermenin zamanı geldi" diye konuştu.

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Trump, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi önemli etkinliklerin de yaklaşmakta olduğunu kaydetti. Trump, dört günde diğer yönetimlerin dört yılda çalıştığından fazla çalıştıklarını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz" ifadesini kullandı. ABD'nin büyük acılar çektiği değerlendirmesinde bulunan Trump, ülkeyi her zamankinden "daha büyük, daha güçlü, daha iyi hale" getireceklerini söyledi.