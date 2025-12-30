Trump: Erdoğan övgüyü hak ediyor, Netanyahu da buna katılıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Florida’nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, Orta Doğu’da İran, Gazze, Hamas, Batı Şeria ve Abraham Anlaşmaları başlıklarının yanı sıra Suriye’de yeni dönemi ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilime dair mesajlar verdi. Trump, görüşmeden "çok sayıda sonuç" çıktığını belirterek, "Bence birçok sonuca vardık, gitmek istediğimiz yer ile baktığımız şey arasında çok az fark var" dedi. Trump, "Orta Doğu’da birçok iyi şey oluyor. Orta Doğu’da barış var ve bunu korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının soruları, İsrail’in Gazze’deki yol haritası, Hamas’ın silahsızlandırılması, Batı Şeria’daki gerilim, İran’la ilgili yeni iddialar ve Suriye’de sınır güvenliği gibi başlıklarda yoğunlaşırken, Trump’ın açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dikkat çekici vurgular öne çıktı.

" ERDOĞAN ÇOK İYİ DOSTUM, NETANYAHU'YLA SORUN OLMAYACAK"

İki liderin düzenledikleri basın toplantısında Türkiye-İsrail hattında muhtemel bir çatışma endişesine ilişkin soruya Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın ilişkisini vurgulayarak yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak" dedi. Trump, iki ülke ilişkilerine ilişkin geçmiş adımlara da işaret ederek, "Onu çok iyi tanıyorum ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile kimsenin yapamayacağı şeyler yaptığımı gördünüz. Bir sorun yaşamayacağız. O harika bir iş çıkardı. Ben Netanyahu ile sonuna kadar onun yanındayım, hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

'ESAD' TEŞEKKÜRÜ: ERDOĞAN BÜYÜK YARDIMCI OLDU

Trump, Suriye’deki gelişmelerde Erdoğan’ın rolüne özel bir parantez açtı. Trump, "Suriye’nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" dedi. Trump, Netanyahu’nun da aynı değerlendirmeyi paylaştığını belirterek, "Netanyahu da buna katılıyor. Ben de katılıyorum, yani bunu biliyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı şey için çok övgü hak ediyor. Çok kötü bazı insanları ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başardı ve biz ona büyük bir övgü borçluyuz" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında bir muhabir, Trump’a Türkiye’ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını verdi.

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Şara'ya da övgü düzen Trump, Suriye’deki yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Suriye konusunda bir anlayışımız var. Yeni Suriye Devlet Başkanı’na saygı duyuyorum. Çok güçlü bir adam ve Suriye’de de buna ihtiyaç var. Güçlü bir adam. Onunla iyi geçiniyoruz" dedi. "IŞİD'le yapılan mücadele"ye atıf yapan Trump, "IŞİD ile o talihsiz olayı yaşadık ve o her zaman yanımızdaydı. Umarım İsrail ve Suriye iyi geçinirler. İyi geçinmeleri için elimden geleni yapacağım. Bence geçinecekler" diye konuştu. Trump ayrıca, "Suriye ve İsrail arasında her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

İRAN'A YENİ SALDIRI SİNYALİ

Trump, İran’a ilişkin açıklamalarında, Orta Doğu’daki dengelerin değiştiğini savundu. Trump, "İran’a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu’da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran’ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu’da en büyük tehlike onlar" dedi. Trump, İran’ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "İran’ın gücü büyük ölçüde azaldı. Yeniden güçlenmelerine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Trump, geçmiş bölgesel hatalara da değinerek, "Orta Doğu’da Irak’ı yok etmeleri bir hataydı. İran tüm Orta Doğu’yu tek başına kontrol ediyordu, ama artık durum böyle değil" diye konuştu. Basın toplantısında İran’la ilgili yeni iddialar sorulduğunda Trump, "İran kötü davranıyor olabilir. Henüz doğrulanmadı, ancak doğrulanırsa sonuçlarını biliyorlar ve sonuçlar çok güçlü olacak, belki de geçen seferkinden daha güçlü" dedi. Trump, İran’a daha önce "anlaşma" seçeneği sunduğunu ifade ederek, "Onlara seçeneği sundum. Anlaşma yapabilirsiniz, yapın dedim. Bana inanmadılar" diye konuştu. Trump, İran’ın yeniden silahlanmasına dair duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Umarım yeniden silahlanmaya çalışmıyorlardır, çünkü eğer öyleyse, bu silahlanmayı çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını tam olarak biliyoruz ve umarım bunu yapmıyorlardır" ifadelerini kullandı.

"HAMAS'A ÇOK KISA BİR SÜRE VERİLECEK"

Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda Trump, "Hamas ve silahsızlanma hakkında konuştuk ve onlara silahsızlanmaları için çok kısa bir süre verilecek, bakalım nasıl sonuçlanacak" dedi. Trump, "Eğer anlaşmaya göre silahsızlanmazlarsa, bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar ve biz bunu istemiyoruz. Ama oldukça kısa bir süre içinde silahsızlanmaları ve güçlerini geri çekmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Hamas’a karşı uluslararası irade bulunduğunu ileri sürerek, "Hamas’ı ortadan kaldırmak için müdahale etmek isteyen 59 ülke var" dedi. Trump ayrıca, "Silahsızlanmaları için çok kısa bir süre verilecek" ifadesini toplantı boyunca yineledi.