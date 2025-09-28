Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti. Önce ABD Dışişleri Bakanı Marc Rubio, Erdoğan hakkındaki bir soruyu “Bu liderler Trump’ın kapısında sıraya giriyorlar” diyerek yanıtladı.

Ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın ağzından bir konferansta şu sözler döküldü: “Türkiye bir demokrasi ama biraz otoriter. Erdoğan, 71 yaşına geldi. Başkan Trump, dahice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi.”

ABD yönetiminin Erdoğan’ın “meşruiyetini” sağladığını düşünmesi, Türk halkına hakarettir! Türkiye’de bu sözlere çok sert tepkiler gelince Barrack geri adım attı ve sözlerinin Türkiye’nin içişleri bağlamında değil, ABD kamuoyu karşısında “meşruiyet”le ilgili olduğunu söyledi. Bu ne demek oluyorsa!

Skandallar Beyaz Saray’daki görüşmede devam etti. Trump, Erdoğan’ı eliyle işaret ederek “Hileli seçimleri herkesten daya iyi o bilir” dedi. Türkiye’de yargı bağımsızlığı olmadığını “Rahip Brunson 35 yıla mahkûm edilmişti. Erdoğan’dan istedim, o da rahibi serbest bıraktı. Bunu unutmam” diyerek anlattı.

Ama bunu yaptırmak için Erdoğan’a “Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Sert adamı oynama. Aptallık etme!” diyen tehdit dolu bir mektup yazdığını söylemedi!

KAPİTÜLASYONLARI ANDIRAN DAYATMALAR

“Erdoğan’ın yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almamaktır” diyen Trump, Türkiye’nin dış ilişkilerine müdahale etti. Bu görüşmeden sonra Türkiye’nin ABD’li Mercuria şirketiyle 43 milyar dolar değerinde 20 yıllık bir LNG anlaşması imzaladığı açıklandı. Gazze’de soykırımı sürdüren İsrail’in en büyük destekçilerinden Boeing firmasından yüzlerce uçak siparişi verildi!

Bahçeli’nin Erdoğan’ın ABD seyahati öncesinde “Türkiye, Rusya ve Çin’den oluşacak TRÇ ittifakı”nı önermesini ve Erdoğan’ın bu sorulunca “Takip edemedim” diyerek geçiştirmesini “Cumhur İttifakı’nda ayrılık” olarak değerlendirenler, herhalde bunun Beyaz Saray’da Erdoğan’ın elini güçlendirmek için yapıldığını artık anlamıştır.

Trump’a F-35 konusu sorulduğunda, “Hemen halledebiliriz ama önce Erdoğan bizim için bir şey yapacak” dedi, Erdoğan’ın “Halkbank ile ilgili bir iyilik” istediğini söyledi. Belli ki yoğun pazarlıklar döndü. Hepsini bilmek Türk halkının hakkıdır!

Görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması da gündeme geldi. Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini vurguladı. Bu Lozan’ı çiğnemektir ve 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırıdır.

Yandaş medya, istediği kadar halkı aldatmaya devam etsin, gerçekler Türkiye adına küçük düşürücü! Trump’ın kapıda Erdoğan’ı beklemesi ya da sandalyesini çekmesi gibi göstermelik şovlara değil, Amerika’nın Türkiye’den taleplerine bakılırsa kapitülasyonları hatırlatan dayatmalar söz konusu.

Trump, bir tüccar tavrıyla 100 milyar doları bulan anlaşmaları Türk halkının sırtına yükledi, kim bilir başka ne sözler aldı!

TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR!

Her ağzını açtığında tepki toplayan Barrack ise Beyaz Saray’da da boş durmadı. Basınla konuşurken “Ortadoğu diye bir şey yok aslında. Önce birey var, sonra aile, köy, kabile, toplum ve din. En son olarak da ulus geliyor. Bu yüzden buna bir illüzyon diyorum. 27 farklı ulus, 110 farklı etnik grup siyasi kavramlara nasıl uyum sağlayacak” diyerek bir kez daha ulus devlete karşı çıktı.

Anladınız mı şimdi niye emperyalizme direnerek halk egemenliğine dayalı ulus devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk’e düşman olduklarını!

Öyleyse Atatürk’ün 1922 tarihli bir sözü ile yanıt verelim: “Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir!”

Ey emperyalistler, öğreneceksiniz; Türkiye’nin kabile devleti olmadığını göreceksiniz!