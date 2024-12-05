Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda ne yapılır?
Yerli Malı haftası, her yıl okullarda kutlanan etkinlikler arasında yer almaktadır. Yabancı ülkelerin ürünlerini kullanmak yerine, Türkiye'de üretilen ürünler ile bilinç sağlamak isteyen Yerli Malı Haftası, 1946 yılından bu yana kutlanmaktadır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda ne yapılır?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası yani Yerli Malı Haftası'ne olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda ne yapılır?
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak.
YERLİ MALI HAFTASININ TARİHÇESİ
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.
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