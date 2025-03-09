Trump, gözünü Afrika’daki madenlere dikti: Bir ülkeyle daha anlaşma arayışında

Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 09.03.2025 - 10:51

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile doğal kaynaklara erişim karşılığında güvenlik yardımı sağlamak için bir anlaşma arayışında.

Financial Times’ın haberine göre, iki ülke arasındaki görüşmeler son dönemde hız kazandı ancak bazı engeller nedeniyle henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

KDC, dünyanın en büyük kritik maden rezervlerinden birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ülkede kobalt, lityum, tantal ve uranyum gibi stratejik öneme sahip kaynaklar bulunuyor. Özellikle havacılık ve savunma sanayisi için büyük önem taşıyan bu madenler, ABD’nin ilgisini çekiyor.

KDC Senatörü Pierre Kanda Kalambayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdığı mektupta, "ABD, 24 trilyon dolarlık kullanılmamış maden rezervine sahip olan KDC ile kalıcı bir ortaklık kurmak için büyük bir fırsata sahip" ifadelerini kullandı.

Kalambayi, ABD’den askeri iş birliği konusunda daha fazla destek beklediklerini, özellikle KDC ordusunun eğitimi ve donanımı için yardım talep ettiklerini belirtti.

KDC’DE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ülkenin doğu bölgelerinde M23 grubu militanlarıyla yaşanan çatışmalar son aylarda şiddetlendi. KDC Başbakanı Judith Suminwa, bu çatışmalarda 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KDC yönetimi, komşu Ruanda’yı militanlara destek vermekle suçluyor. Batı ülkeleri de bu iddiaları gündeme getirirken, Ruanda suçlamaları reddediyor.

Geçtiğimiz ay, KDC Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’nin sözcüsü Tina Salama, ABD’yi Ruanda üzerinden stratejik maden tedarik etmek yerine doğrudan KDC’den satın almaya davet etmişti.

Ruanda ise maden kaçakçılığına karıştığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

TRUMP YÖNETİMİNİN MADENLERE İLGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra dünya genelinde önemli maden yataklarına erişim sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Özellikle Grönland ve Ukrayna’daki maden kaynaklarıyla ilgilendiğini belirten Trump’ın, şimdi de KDC’deki kritik madenler konusunda hamle yaptığı öne sürülüyor.