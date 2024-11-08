Trump ile Zelenski arasındaki görüşmede sürpriz isim!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 22:30

Güncelleme: 08.11.2024 - 22:30

Amerikan CNN kanalında görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenski ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor.

Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenski, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.