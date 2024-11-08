Donald Trump'ın zaferiyle hisse senetleri yükselişte: Çin'in teşvik paketi yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:01

Güncelleme: 08.11.2024 - 18:01

Donald Trump'ın ABD seçim zaferi, küresel hisse senedi piyasalarını canlandırırken, Çin ekonomisine dair belirsizlik yatırımcıların odağında. Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından Wall Street hisselerinde yaşanan güçlü performans, hisse senetlerine olumlu yansırken, Çin'in ekonomiyi desteklemek adına açıkladığı 10 trilyon yuanlık borç paketi piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı.

ABD Merkez Bankası’nın çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından, ABD hisse senetleri haftalık bazda S&P 500 endeksinde yüzde 4’ten fazla bir artışla yılın en iyi haftalık performansını sergiliyor. Ancak, offshore yuanın değer kaybetmesi ve Çin firmalarının ABD ve Avrupa’da işlem gören hisselerinde yaşanan düşüş, Pekin’in teşvik hamlesinin sınırlı kalabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanıyor.

ÇİN’İN EKONOMİK TEŞVİKİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Pekin, gerileyen büyümeyi toparlamak adına 10 trilyon yuanlık bir teşvik paketi duyururken, bazı analistler Çin’in Trump görevi devralmadan önce mali adımlarını sınırlandırmak isteyebileceğini belirtti. Offshore yuanın yüzde 0,3 oranında düşüş yaşaması, Avrupa’da Çin’e bağımlı lüks tüketim ve madencilik hisselerinin de yüzde 3’ün üzerinde kayıplar yaşamasına yol açtı.

Capital Economics’ten Mark Williams, “Çin’in açıklaması beklenen teşviki sağlamıyor” diyerek yatırımcıların daha fazla önlem beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

FED VE DİĞER MERKEZ BANKALARININ FAİZ POLİTİKALARI

ABD Hazine tahvil getirileri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi ve politika gevşemesi sürecine yönelik sabırlı bir yaklaşım sinyali vermesiyle düştü. İngiltere ve İsveç merkez bankalarının faiz indirimleri de piyasalarda dikkat çekti. Euro ve sterlin hafif değer kaybederken, dolar Japon yenine karşı yüzde 0,5 geriledi.

KRİPTO PARALAR VE ALTIN YATIRIMLARI

Bitcoin, Trump'ın Amerika’yı “kripto başkenti” yapma vaadiyle haftalık yüzde 10’luk artışla 76 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatları ise volatiliteyi sürdürerek 2 bin 691 dolara kadar geriledi. Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1 düşüşle 74,86 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Trump’ın zaferi, küresel piyasalarda volatiliteyi artırırken, Çin ve diğer büyük ekonomilerin politikaları dikkatle izleniyor.