Trump kararnameyi imzaladı: 'Her şey ortaya çıkacak'

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump kararnameyi imzaladı: 'Her şey ortaya çıkacak'
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:33

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Gazetecilere konuşan Trump, “Her şey ortaya çıkacak” dedi.

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, "Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.


Etiketler: #Trump #robert f. kennedy #kennedy

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