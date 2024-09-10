Münazara öncesi Harris'ten çarpıcı açıklama: 'Trump'ın bu tavrına hazırlıklı olmalıyız...'

ABD’de 5 Kasım seçimlerine iki aydan az kaldı. ABC televizyonunun ev sahipliğinde salı akşamı (Türkiye’de çarşamba sabaha karşı) yapılacak münazaraya ilişkin konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Trump’ın doğruları konuşmak gibi bir derdi yok ve buna hazırlıklı olmalıyız. Muhtemelen çok fazla yalan söyleyecek” dedi.

Münazara öncesi Harris'ten çarpıcı açıklama: 'Trump'ın bu tavrına hazırlıklı olmalıyız...'
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DHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:12

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak olan Başkanlık seçimleri öncesi adaylar ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD eski Başkanı Donald Trump Türkiye saatiyle sabah saat 4’te televizyon tartışmasında karşı karşıya gelecek.

Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği canlı münazara ABC televizyonunun ev sahipliğinde salı akşamı (Türkiye’de çarşamba sabaha karşı) düzenlenecek.

90 dakika sürecek olan canlı münazaraya ilişkin konuşan Kamala Harris, “Trump’ın doğruları konuşmak gibi bir derdi yok ve buna hazırlıklı olmalıyız. Muhtemelen çok fazla yalan söyleyecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, başkanlık seçimleri için Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden ile canlı yayında karşı karşıya gelmiş, bu düellonun ardından Biden'a adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar gelmişti.


Etiketler: #Kamala Harris #Donald Trump #münazara

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