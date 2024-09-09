Başkan adayı Donald Trump, o ülkeleri tehdit etti: 'Yüzde yüz vergi ile ABD ticaretinden çıkacaksınız...'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:26

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:40

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD dolarını terk eden ülkeleri sert bir şekilde cezalandırma vaadinde bulundu. Trump, Wisconsin'deki seçim mitinginde, "Doları bırakırsanız, ABD ile iş yapamayacaksınız çünkü mallarınıza yüzde yüz vergi koyacağız" dedi. Bu açıklama, Trump'ın uzun süredir savunduğu korumacı ticaret politikalarına yeni bir boyut ekledi.

Trump, ABD dolarının son sekiz yıldır "büyük bir kuşatma altında" olduğunu iddia ederek, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika’nın geçen yıl yaptığı dolarsız ticaret girişimlerine atıfta bulundu. Trump, doların dünya rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini savundu ve bu durumu koruma sözünü yineledi.

DOLARIN KÜRESEL REZERV PARA BİRİMİ STATÜSÜ

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ABD doları, küresel döviz rezervlerinin %59'unu oluşturarak hala dünyada en yaygın kullanılan rezerv para birimi konumunda. Ancak doların hakimiyeti son on yıllarda azalmış durumda ve euro, %20'lik payla ikinci sırada yer alıyor.

Trump'ın Wisconsin'deki bu açıklamaları, Demokrat rakibi Kamala Harris ile arasındaki çekişmeli seçim yarışı kapsamında dikkat çekti. Wisconsin, Trump ile Harris arasındaki yarışta kritik bir eyalet olarak öne çıkıyor. Bloomberg News/Morning Consult tarafından yayımlanan son ankete göre, Harris, Wisconsin'de Trump’ın önünde 8 puan farkla önde gidiyor.

Harris, aynı gün Pensilvanya'da yapılacak salı günkü Trump ile karşı karşıya geleceği tartışmaya hazırlanırken, Trump, kampanya turunu Wisconsin, Pensilvanya, Kuzey Karolina ve New York'ta düzenlediği etkinliklerle tamamladı.