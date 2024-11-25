Trump, trans askerleri hızla ordudan atmayı planlıyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:32

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:32

İngiliz Times gazetesi, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından, trans bireylerin orduda görev yapmasını fiilen yasaklayacak ve ardından orduda halen görev yapan binlerce trans hizmet üyesini terhis edecek bir kararname yayınlamaya hazırlandığını bildirdi.

Trump, görevdeki ilk döneminde, 2017 yılında yazdığı bir yazıda, “muazzam tıbbi maliyetler ve aksaklıkları” gerekçe göstererek, ABD'nin artık trans bireyleri orduya “kabul etmeyeceğini veya izin vermeyeceğini” ilan etmişti. Yasak 2019 yılında yürürlüğe girdi.

Daha sonra Başkan Joe Biden, çeşitli davalara konu olan bu politikayı tersine çevirdi. The Times'a konuşan Trump'ın yakın çevresine göre, Trump'ın Biden'ın kararını derhal iptal etmesi ve daha da ileri giderek halihazırda görev yapan trans askerleri ordudan atması bekleniyor.

Böyle bir karar, Trump'ın, Beyaz Saray'a yeniden girer girmez yayınlamayı planladığı, göçmenlikle ilgili kapsamlı eylemler de dahil olmak üzere, hepsi de önemli yasal mücadelelere yol açması beklenen bir dizi karar arasında yer alıyor.

CUMHURİYETÇİLERİN TRANS KARŞITLIĞI

Cumhuriyetçi grupların, trans karşıtı protesto reklamlarına on milyonlarca dolar harcadığı kampanya boyunca Trump, LGBT+ bireyler için medeni hak korumalarını iptal etme ve trans öğrencilerin spor yapmalarını veya cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanmalarını engelleme sözü verdi. Trump ayrıca, ülke çapında trans gençlerin cinsiyetlerini onaylayan sağlık hizmetlerini de yasaklamayı planlıyor.

Cumhuriyetçiler eyalet düzeyinde yüzlerce trans karşıtı yasa tasarısı hazırladı ve 2024 seçimlerinden birkaç gün sonra, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ilk trans Kongre üyesi de dahil olmak üzere transları protesto ederken, transların ülke çapındaki banyolardan yararlanmasını engellemek için yeni yasalar çıkardı.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 platformunda en önemli öncelikleri arasında “Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutmak” yer alıyor.

SAVUNMA BAKANI ADAYI TRUMP'IN KARARINI DESTEKLİYOR

Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Pete Hegseth, Trump'ın trans hizmet mensuplarına yönelik önceki yasağını desteklemiş ve asılsız bir şekilde transların “konuşlandırılamaz” olduğunu ve “komplikasyonlara” neden olduğunu savundu.

ABD ordusunda, branşların personel alımında sıkıntı çektiği bir dönemde yaklaşık 15 bin trans bireyin görev yaptığı kaydedildi.

Trump'ın yakın çevresinden bir kaynak, “Bu insanlar, ordunun yeterince personel bulamadığı bir dönemde ordudan ayrılmaya zorlanacaklar” dedi.

ABD Donanması'nda transseksüel analisti olarak görev yapan Paulo Batista, The Times'a yaptığı açıklamada, böyle bir yasağın orduda “dalgalanma etkisi” yaratacağını söyledi.

Batista, "15 bin kişiyi çıkarırsanız, -daha fazlası da var ama her zaman belirtilen sayı bu- bu 15 bin liderlik pozisyonu demek, her birimiz orduda hayati bir rol oynuyoruz" dedi.