Trump, Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'hiç bu kadar yakın olmadığını' söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da "savaş yanlısı" bir düzen olduğunu öne sürerek, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:10
Trump, Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'hiç bu kadar yakın olmadığını' söyledi
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.

"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı" diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz" diye konuştu.

Trump, bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu belirterek, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini söyledi. "Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı" ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.


ABD Donald Trump Rusya-Ukrayna Savaşı

İlgili Haberler

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde çözebileceğini iddia etti

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde çözebileceğini iddia etti
Nikki Haley 2024 başkanlık yarışında Trump'a rakip

Nikki Haley 2024 başkanlık yarışında Trump'a rakip
Donald Trump, 2024 seçimleri için kampanyaya başladı

Donald Trump, 2024 seçimleri için kampanyaya başladı

En Çok Okunan Haberler