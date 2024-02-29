Trump'a kötü haber: Ön seçimden men edildi

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:28

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:28

ABD’de bir eyalet daha eski Başkan Donald Trump’ı ön seçimlerden men etti. Illinois Eyaleti Cook County Bölge Hakimi Tracie Porter, 6 Ocak 2021'de gerçekleştirilen ABD Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle Donald Trump'ın eyalette Cumhuriyetçi aday adaylarının 19 Mart’ta yarışacağı ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Porter, Trump’ın itirazda bulunabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak kararı erteledi. Kesin karar yarın verilecek.

İKİ EYALETTE KARAR BEKLENİYOR

Trump, 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Colorado ve Maine eyaletlerinde de ön seçimlerden men edilmişti. Trump her iki kararı temyize taşırken, henüz başvuruları sonuca bağlanmadı.

MİCHİGAN’DA ZAFER KAZANMIŞTI

Daha önce Michigan eyaletinde yapılacak ön seçimlerden de men edilen Trump, karara itiraz etmişti. İtirazı kabul edilen Trump’ın adının Michigan’daki oy pusulalarında yer alacağı açıklanmıştı. Trump, eyalette 28 Şubat’ta Cumhuriyetçi aday adaylarının yarıştığı ön seçimde tek rakibi Nikki Haley'e açık ara fark atmış, bugüne kadar girdiği 5 ön seçimin tamamında seçmenin desteğini almayı başarmıştı.

KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın 6 Ocak 2021’de zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.