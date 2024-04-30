Trump'a 'sus payı' davasında hapis tehdidi: 9 bin dolar ceza aldı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:40

Güncelleme: 30.04.2024 - 17:40

Donald Trump'ın sus payı davasına bakan yargıç Salı günü eski ABD başkanına mahkemeye itaatsizlikten 9.000 dolar para cezası verdi ve susma emrini ihlal etmeye devam etmesi halinde hapis cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu. Yargıç Juan Merchan yazılı bir emirle para cezasının zengin işadamı politikacıyı caydıramayacağı endişesini dile getirdi ve daha ağır bir ceza verme yetkisinin olmamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Merchan, "Davalı, Mahkemenin yasal emirlerinin kasıtlı olarak ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği ve gerekli ve uygun olduğu takdirde hapis cezası vereceği konusunda uyarılmaktadır" dedi. Merchan, Trump'ın tanıkları ve davaya dahil olan diğer kişileri kötülemesini önlemek için yayın yasağı kararı almıştı.

Merchan'ın kararı ihlal ettiğini tespit ettiği dokuz çevrimiçi ifadenin her biri için 1.000 dolar olan para cezası, savcıların potansiyel tanıkları aşağılayan ve jürinin tarafsızlığına şüphe düşüren paylaşımlar için talep ettiği 10.000 dolarlık cezanın biraz altında kaldı. Merchan perşembe günü yapılacak duruşmada diğer ifadeler için olası ek cezaları gözden geçirecek.

Yargıç ayrıca Trump'ın söz konusu ifadeleri Truth Social hesabından ve kampanya web sitesinden 14:15'e (TSİ 1815) kadar silmesini emretti.

NE OLMUŞTU?

New York'ta ifadelerin alınmasıyla yeniden başlayan dava, Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels'a 130.000 dolar ödeyerek bir seks skandalını gizlemek suretiyle 2016 seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddialarını içeriyor.

Cumhuriyetçilerin 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Trump, gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels ile herhangi bir cinsel ilişkiye girdiğini reddederek suçsuz olduğunu savundu. Bu dönüm noktası niteliğindeki ve 22 Nisan'da başlayan dava, eski bir ABD başkanının ilk ceza davası olma özelliğini taşıyor.

Salı sabahı, adliye dışında yaklaşık yirmi dört Trump destekçisi toplandı, Trump'ın adını haykırarak "TRUMP 24" pankartları açtı. Trump'ın düşük katılımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi üzerine, yerel Cumhuriyetçi örgüt destek çağrısında bulundu. Ayrıca, suçlamaları bulunmayan bankacı Garry Farro, geçen Cuma Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in iddia edilen örtbas faaliyetlerini kolaylaştıran mali kayıtlar hakkında tanıklık etti.

Trump'ın duruşmaya katılması zorunlu, ancak aynı zamanda 5 Kasım'da Joe Biden ile yapacağı seçim öncesi kampanyaya devam etme olasılığı da var. Bu dava, Trump'a yönelik açılan dört davadan biri ve seçimden önce sonuçlanması bekleniyor.