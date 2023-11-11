Trump'ı Hitler'e benzetti: Dönüşü ülkemizin sonu olur

Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:07

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:07

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski Başkan Donald Trump’ı Adolf Hitler’e benzeterek, Trump’ın ikinci kez başkan olmasının tehlikeleri konusunda açık bir uyarıda bulundu.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre Clinton, ABC kanalının gündüz programı The View’da yaptığı konuşmada, “Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü bildiğimiz şekliyle ülkemizin sonu olur ve bunu hafife almıyorum” dedi.

Clinton, “Ben dışişleri bakanıyken ‘bir ve bitti’den bahsederdim. Bununla kastettiğim, insanların meşru bir şekilde seçilecekleri ve daha sonra seçimleri ortadan kaldırmaya çalışacakları, muhalefeti ortadan kaldıracak ve özgür basını ortadan kaldıracaklarıydı” diye konuştu.

Clinton konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Hitler, usulüne uygun olarak seçildi. Diktatörce ve otoriter eğilimlere sahip biri, birdenbire ‘Tamam, bunu kapatacağız, bu insanları hapse atacağız’ dedi. Neler yapacakları hakkında daha önce konuşmuyorlar. Trump ise bize ne yapmak istediğini anlatıyor. Onun sözüne güvenin.”

Clinton bu yorumları, Washington Post gazetesinde yer alan, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda kendisini eleştiren eski müttefikleri ve siyasi rakiplerini soruşturmak için Adalet Bakanlığı’nı nasıl kullanacağını tartıştığını ayrıntılarıyla anlatan haberden kısa bir süre sonra yaptı.