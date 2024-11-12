Trump'ın 'A takımı' şekilleniyor: Türkiye karşıtları listede ilk sırada!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın, oluşturacağı kabinede yer alacak kesinleşmiş ve muhtemel isimler belli oldu.

Trump, seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.

Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'i gösterdi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'na Stephen Miller ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Michael Waltz getirildi. Senatör Marco Rubio'nun ise Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu üç ismin, geçmişteki Türkiye karşıtı tutumlarını tekrardan hatırlayalım:

Fotoğraf: Michael Waltz

MİCHAEL WALTZ

Afganistan'da da görev yapmış eski bir asker olan Waltz, ABD ile Çin'in "soğuk savaş içinde" olduğunu savunuyor.

Çin'e karşı sert açıklamalarıyla tanınan Waltz'un, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Ortadoğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda öne çıkan isimlerden biri olması bekleniyor.

Waltz, 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Çin'in, Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

2021 yılında ABD Kongresi’nde Demokrat Jason Crow ve Cumhuriyetçi Michael Waltz tarafından terör örgütü YPG/SDG için özel vize verilmesi önerildi.

Crow ve Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına “Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi”ni içeren öneriyi sunan Waltz, “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Yardımları için minnettarlığımızı hak ediyorlar. ABD Kongresi, savaş alanında bizimle birlikte savaşanları kabul etmelidir” dedi.

Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019’da da Kongre’ye sunmuştu.

Fotoğraf: Marco Rubio

MARCO RUBİO

İran ve Çin'e yönelik keskin tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio'nun bakan olması durumunda ABD ile İran ve Çin arasındaki iplerin gerilebileceği düşünülüyor.

2019 yılında Rubio, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulunduğu FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırladı.

Rubio, “Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye’deki insan hakları ihlallerini tartıştık” açıklamasında bulundu.

2020 yılında Rubio, Suriye'de Türkiye'ye hava desteği çağrısında bulunmuştu.

Rubio, “Rusya, İdlib’deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye’ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Marco Rubio ve Ron Wyden öncülüğünde 54 senatör Başkan Biden’a mektup göndererek Türkiye’ye, Suriye konusunda baskı yapılması istendi.

Mektupta, "YPG/PKK'nın, IŞİD ile savaştığı" iddia edilerek, bazı ülkelerin FETÖ mensuplarını iadesi de eleştirildi.

Mektupta, “Biden’ın Türkiye’ye karşı insan hakları konusunda daha sert bir tutum izlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de DEAŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400’leri satın aldı” ifadeleri kullanıldı.

Firari FETÖ mensuplarına sahip çıkılan mektupta, “Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016’daki başarısız darbeden sorumlu tuttuğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı kurmaya çalıştı. Erdoğan hükümeti, ABD’deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı” denildi.

2021 yılında Rubio'nun desteğiyle, ABD Senato Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan ve ABD arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirecek bir yasa tasarısı sundu. “2021 ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası” adlı yasa tasarısı, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra pek çok yeni öneriler içeriyordu.

Rubio, “Yasa tasarısı, Yunanistan’a yabancı askeri yardımlarını uzatarak ve Doğu Akdeniz’deki demokratik ülkelerle parlamentolar arası bir ortaklık kurarak, kötü niyetli aktörlerin uluslararası güvenlik ve istikrarı baltalamaya çalıştığı bir zamanda bölgeye olan güçlü bağlılığımızı yeniden teyit ediyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedariki sonrasında F-35 programından çıkarılmasının ardından asla Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’ler dahil Yunanistan’a F-35 satışına destek vermelidir” dedi.

Fotoğraf: Stephen Miller

STEPHEN MİLLER

2018 yılında Trump'ın Suriye'den çekilme kararını savunan Miller, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle savaşmanın artık Suriye, Rusya ve Türkiye'nin işi olduğunu söyledi.

Miller, "IŞİD Rusya'nın düşmanı, IŞİD Esad'ın düşmanı, IŞİD Türkiye'nin düşmanı. Tüm bu ülkelerin düşmanlarıyla savaşmak için nesiller boyu Suriye'de kalıp Amerikalı kanı mı döktürmeliyiz? Ama IŞİD yeniden mevzilenmek, yeniden büyümek ve yeniden organize olmak isterse düşmanlarını yenmek bu ülkelere düşen bir iş olacak" dedi.