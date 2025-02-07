ABD'de uçakla çarpışan helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğu belirlendi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:52

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:57

Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor.

Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek "gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına" dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

29 Ocak 2025'te, ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında trajik bir kaza meydana geldi. American Airlines'a ait, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, iniş yaklaşması sırasında Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir askeri helikopterle havada çarpıştı. Askeri helikopterde 3 personel bulunuyordu.

Çarpışma sonucunda her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düştü ve maalesef kazadan kurtulan olmadı. Yetkililer, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı ve enkazdan 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza öncesinde, hava trafik kontrol kulesinin hem yolcu uçağını hem de askeri helikopteri uyardığı, ancak çarpışmanın engellenemediği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, kazanın büyük bir trajedi olduğunu ve önlenebilir olması gerektiğini ifade ederek, helikopter pilotunun manevra yapma şansı olduğunu ancak bunu gerçekleştirmediğini söyledi.

Kazanın nedeni henüz kesin olarak belirlenememiş olsa da, soruşturma devam etmektedir. İlk bulgular, askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunu göstermektedir. Bu durum, helikopterin diğer hava araçları ve hava trafik kontrolü tarafından tespit edilmesini zorlaştırmış olabilir.