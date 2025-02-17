Trump’ın Gazze planı devrede: Kim kontrolü ele alacak?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ya da Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ni kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Trump’ın Gazze planı devrede: Kim kontrolü ele alacak?
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası basında Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine bırakmaya hazır olduğu yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail basınına konuşan Netanyahu, Hamas'ın ya da Filistin yönetiminin "Gazze Şeridi'ni kontrol etmesine izin vermeyeceği" sözünü verdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren planına da "bağlı olduğunu" ifade etti.

Uluslararası basında çıkan haberde, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü devretmeye hazır olduğu iddia edilmişti.

Gazze'nin kontrolünün Filistin yönetimine bırakılacağı ileri sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin Hamas'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 


Etiketler: #israil #gazze

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