Trump'ın oğlu: ABD, bir muz cumhuriyetine dönüştü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:22

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:22

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., babasına yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi.

Donald Trump Jr., babası hakkındaki suçlamaların "ABD'yi bir muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü" savundu.

Donald Trump Jr., Twitter hesabından attığı tweet ile Biden yönetimine ateş püskürdü.

Our corrupt elites aren't threatened by violent criminals on the streets because all of them have private security. They don't care if normal people are being terrorized. But they are threatened by Trump, which is why they're willing to turn us into a Banana Republic to stop him! https://t.co/y5TdrdT2K7 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 30, 2023

Donald Trump Jr., "Yozlaşmış elitlerimiz sokaklardaki şiddet yanlısı suçlular tarafından tehdit edilmiyor çünkü hepsinin özel güvenliği var. Sıradan insanların zorbalığa uğraması umurlarında değil. Ama Trump tarafından tehdit ediliyorlar, bu yüzden onu durdurmak için bizi bir muz cumhuriyetine dönüştürmeye hazırlar!" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak nitelendirerek, bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu.