Trump'ın oğlu: ABD, bir muz cumhuriyetine dönüştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ABD'nin bir "muz cumhuriyeti"ne dönüştüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:22
Trump'ın oğlu: ABD, bir muz cumhuriyetine dönüştü
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., babasına yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi.

Donald Trump Jr., babası hakkındaki suçlamaların "ABD'yi bir muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü" savundu.

Donald Trump Jr., Twitter hesabından attığı tweet ile Biden yönetimine ateş püskürdü.

 

Donald Trump Jr., "Yozlaşmış elitlerimiz sokaklardaki şiddet yanlısı suçlular tarafından tehdit edilmiyor çünkü hepsinin özel güvenliği var. Sıradan insanların zorbalığa uğraması umurlarında değil. Ama Trump tarafından tehdit ediliyorlar, bu yüzden onu durdurmak için bizi bir muz cumhuriyetine dönüştürmeye hazırlar!" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak nitelendirerek, bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu.


ABD Donald Trump

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