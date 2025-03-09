Trump'ın sözlerine Hamaney'den yanıt: Asla kabul etmeyeceğiz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump’ın müzakere çağrısına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bazı devletlerin müzakerelerde ısrar etmesi, sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerini dayatmak ve tahakküm kurmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek" dedi.

Trump'ın sözlerine Hamaney'den yanıt: Asla kabul etmeyeceğiz
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İHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:52

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı kapsamında ülke yetkilileri ile bir araya geldi. Tahran’da düzenlenen toplantıya askeri ve üst düzey devlet yetkilileri, eski bürokratlar ve sosyal-kültürel alanda faaliyet gösteren isimler katıldı.

Hamaney kendisinden önce konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeskiyan’ı takdir ederek, "Umarım Cumhurbaşkanı çok uzak olmayan bir gelecekte halkın karşısına çıkar ve bu büyük hedeflerin gerçekleştiğini müjdeleyerek halkı mutlu eder" dedi.

İran’ın dış politikasına da değinen Hamaney, ülkesinin uluslararası gelişmeler karşısındaki tutumunun net olduğunu belirterek, İran’ın güçlü devletlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğini ve bağımsız politikalarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere çağrısını da değerlendiren Hamaney, "Bazı devletlerin müzakerelerde ısrar etmesi, sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerini dayatmak ve tahakküm kurmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek" diye konuştu.

Avrupa ülkelerini ikiyüzlü olmakla eleştiren Hamaney, "Batı medeniyetinin elbette bazı avantajları var, bunda şüphe yok. Dünyanın her yerinde, Batı’da, Doğu’da, uzakta veya yakında öğrenebileceğimiz herhangi bir avantaj varsa, bunu kullanmalıyız. Ancak bu medeniyetin temellerine güvenemeyiz, çünkü bu temeller yanlıştır ve İslami değerlerle çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran’ı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlamasına tepki göstererek, "Avrupalıların, İran’ın taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki iddiaları asılsızdır. Yüzsüzlüğün de bir sınırı var" dedi.


Etiketler: #ABD #İran

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