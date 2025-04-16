Trump’tan göçmenlere teklif: Para ve uçak biletiyle geri dönün
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirtti.
Amerikan Fox News'ün Noticias programına konuşan Trump, göçmen politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Trump, şu an "kötü" göçmenleri ülkeden sınır dışı etmeye devam ettiklerini kaydederek, ülkeden ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler için bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirten Trump, "Eğer iyilerse ve geri dönmelerini istiyorsak, onları olabildiğince çabuk geri almak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.
Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.
Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.
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