Trump'tan Hamas'a tehdit dolu sözler: Tek biriniz bile güvende olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti.

Trump'tan Hamas'a tehdit dolu sözler: Tek biriniz bile güvende olmayacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:52

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.


Etiketler: #Donald Trump #Hamas

İlgili Haberler

İsrail ordusundan itiraf gibi rapor: 'Hamas’a karşı başarısız olduk...'

İsrail ordusundan itiraf gibi rapor: 'Hamas’a karşı başarısız olduk...'
Gazze'de ateşkes çıkmazı: Hamas'tan İsrail'e rest!

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Hamas'tan İsrail'e rest!
Esir takasında yedinci tur: İsrailli esir, Hamas mensubunu alnından öptü

Esir takasında yedinci tur: İsrailli esir, Hamas mensubunu alnından öptü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler