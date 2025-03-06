Trump'tan Hamas'a tehdit dolu sözler: Tek biriniz bile güvende olmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.
Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.
Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.
Etiketler: #Donald Trump #Hamas
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