ABD'de teknoloji ürünlerine karşılıklı tarifelerden muaf kararı

ABD yönetimi, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttu.

ABD'de teknoloji ürünlerine karşılıklı tarifelerden muaf kararı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:01

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.


Etiketler: #ABD #Donald Trump #Gümrük vergisi

İlgili Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: 'Sayın Trump ve Sayın Putin ile çok yakın diyalog halindeyiz...'

Erdoğan'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: 'Sayın Trump ve Sayın Putin ile çok yakın diyalog halindeyiz...'
Trump’ın tarifesi kime yarıyor? - Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Trump’ın tarifesi kime yarıyor? - Prof. Dr. Yalçın Karatepe
Erdoğan'a 'övgüleri' gündem olmuştu... Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?

Erdoğan'a 'övgüleri' gündem olmuştu... Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler