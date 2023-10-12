Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: 'Sen bir ahmaksın'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:26

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump, "2 gece önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah İsrail'e kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum" dedi.

"BU AHMAĞI DİNLERSEN KUZEYDAN SALDIRIRSIN"

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi" diye konuştu.

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler" ifadelerini kullandı.